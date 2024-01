Zweiter Spionagesatellit des südkoreanischen Militärs wird im April gestartet

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will in diesem Jahr seinen zweiten und dritten Aufklärungssatelliten ins All bringen.Die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) gab den Plan bekannt, im April den Spionagesatelliten Nummer zwei und im November den Satelliten Nummer drei zu starten. Diese sollen vom Stützpunkt der US-Weltraumstreitkräfte in Cape Canaveral in Florida aus mit der Trägerrakete Falcon-9 des Unternehmens SpaceX ins All befördert werden.Beide Satelliten sind in der Lage, jederzeit und wetterunabhängig hochauflösende Bilder zu erstellen und Daten zu sammeln.Mit den sich gegenseitig ergänzenden ersten drei Aufklärungssatelliten würden die Fähigkeiten zur Erkennung von Anzeichen für nordkoreanische Provokationen mit Atomwaffen und Raketen sowie zur Überwachung von strategischen Zielen verstärkt.Der zweite Satellit wird zurzeit einem Test unterzogen, für den die Bedingungen im Weltraum simuliert werden. Der Test und die anschließende Bewertung sollen im Februar abgeschlossen werden. Nach einer einmonatigen Vorbereitungszeit soll der Start Anfang April erfolgen.Die Montage des dritten Satelliten ist abgeschlossen, der Entwicklungstest und die Bewertung wurden begonnen. Diese soll im September vorliegen, der Start ist für November geplant.