Kospi schließt vierten Handelstag in Folge im Minus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag den vierten Handelstag in Folge im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,4 Prozent auf 2.567,82 Zähler.Die Anleger hätten sich zurückgehalten, da sie die Bekanntgabe wichtiger Wirtschaftsdaten in den USA abwarten würden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Unter anderem werden diese Woche der Verbraucherpreisindex und der Erzeugerpreisindex für Dezember veröffentlicht.In Südkorea entscheidet die Zentralbank am Donnerstag, ob sie das achte Mal in Folge die Zinsen unangetastet lässt.Das letzte Woche veröffentlichte Protokoll der Dezember-Sitzung der US-Notenbank Fed legt die Vermutung nahe, dass in den USA die Zinsen vorerst weiter hoch bleiben und später in diesem Jahr gesenkt werden. Dies dämpfte die Erwartung, dass es schon bald eine Zinssenkung geben wird.