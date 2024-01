Südkorea verzeichnet im November siebten Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im November den siebten Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Dienstag betrug der Überschuss 4,06 Milliarden Dollar.In den elf Monaten des vergangenen Jahres lag der Überschuss insgesamt bei 27,4 Milliarden Dollar, rund 300 Millionen Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum.In der Warenbilanz wurde im November den achten Monat in Folge ein Überschuss verbucht. Das Plus betrug 7,01 Milliarden Dollar.Das Exportvolumen wuchs im Vorjahresvergleich um sieben Prozent auf 56,4 Milliarden Dollar. Demgegenüber ging das Importvolumen um acht Prozent auf 49,4 Milliarden Dollar zurück.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 2,13 Milliarden Dollar verbucht.