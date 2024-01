Südkoreas Militär will Bewachung der innerkoreanischen Grenze mit KI-Technologie verbessern

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Bewachung der innerkoreanischen Grenze mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbessern.Die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) teilte mit, dass ein Überwachungs- und Kontrollsystem unter Zuhilfenahme von KI spätestens im Dezember an den Vorposten General Outposts (GOP) und bei den Küstentruppen im Osten in Betrieb genommen werden soll.Künstliche Intelligenz soll bei der Bildanalyse helfen, um Menschen und Tiere zu erkennen. Auch Thermografie und kurzwellige Infrarot-Technologie sollen zum Einsatz kommen. Die Behörde hofft, dass dank der modernen Methoden auch bei Unwettern eine effiziente Bewachung möglich ist.Darüber hinaus könnten Schwachstellen frühzeitig beseitigt werden, weil veraltete Technik beispielsweise für Fehlalarme sorge. Insgesamt werde dadurch eine perfekte Überwachung ermöglicht, hieß es weiter.