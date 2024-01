Parlament verabschiedet Gesetz für Gründung einer Raumfahrtbehörde

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Gründung einer koreanischen Version der NASA, der Luft- und Raumfahrtbehörde der USA, verabschiedet.Nach der Gesetzesvorlage soll die Behörde dem Minister für Wissenschaft und IKT unterstellt werden. Sie soll vom Nationalen Weltraumausschuss überwacht werden, der dem Staatspräsidenten untersteht.Mit der Gründung wird im Mai oder Juni dieses Jahres in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang gerechnet.Das Koreanische Institut für Luft- und Raumfahrtforschung (KARI) und das Koreanische Institut für Astronomie und Weltraumwissenschaften (KASI) werden in die geplante Behörde eingegliedert.KARI soll seine laufenden Forschungsprojekte fortsetzen. Damit wird auch die Raumfahrtbehörde als übergeordnete Behörde im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sein. Es war ein Streitpunkt, ob die geplante Behörde auch eine Funktion für die Forschung und Entwicklung haben soll.