USA bestätigen erneuten Einsatz nordkoreanischer Raketen gegen Ukraine

Nach Angaben des Weißen Hauses feuert Russland im Krieg gegen die Ukraine weiterhin Raketen aus nordkoreanischer Herstellung ab.Der Sprecher des nationalen Sicherheitsrates John Kirby sagte am Dienstag (Ortszeit) in Washington, dass Russland auch am 6. Januar mehrere nordkoreanische Raketen abgeschossen habe. Wenigstens eine davon habe die Stadt Kharkiv getroffen, hieß es.Das Weiße Haus hatte zuvor den Einsatz nordkoreanischer Raketen am 30. Dezember und am 2. Januar bestätigt. Die USA würden am 10. Januar beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Waffenlieferung Nordkoreas an Russland ansprechen, sagte der US-Beamte weiter.