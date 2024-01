Mehrere Abgeordnete treten aus der Minjoo-Partei aus

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld der Parlamentswahlen im April haben mehrere Abgeordnete der oppositionellen Minjoo-Partei DP ihren Austritt erklärt.Drei Abgeordnete, Lee Won-wook, Kim Jong-min und Cho Eung-cheon, machten am Mittwoch ihre Trennung von der führenden Oppositionspartei offiziell. Sie gelten in der Partei als "Nicht-Sympathisanten" des Parteivorsitzenden Lee Jae-myung.Auf einer Pressekonferenz sagten sie, ihre Forderung, dass die Partei nicht länger als persönlicher Schutzengel für Lee dient und sich nicht von fanatischen Anhängern Lees abhängig macht, sei abgelehnt worden. Die DP sei nicht dazu fähig, den Alleingang, die Arroganz und die Unfähigkeit der Regierung unter Präsident Yoon Seok Yeol zu stoppen.Mehr als 60 Prozent der Bürger lehnten zwar die Yoon-Regierung ab, aber nur die Hälfte davon unterstütze die DP, hieß es.Nach politischen Beobachtern in Südkorea werden sich die drei Abgeordneten mit großer Wahrscheinlichkeit dem ehemaligen DP-Vorsitzenden Lee Nak-yeon anschließen. Dieser hatte bereits seinen Austritt aus der DP erklärt und die Gründung einer neuen Partei angekündigt.Die DP hatte bereits im Dezember einen Abgeordneten verloren. Lee Sang-min, ein zum fünften Mal ins Parlament gewählter Abgeordneter, trat aus der DP aus und schloss sich der regierenden Partei Macht des Volks PPP an.