49 Außenminister verurteilen Nordkoreas Raketenverkauf an Russland

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von Staaten, darunter Südkorea, die USA und Japan, haben die Lieferung ballistischer Raketen durch Nordkorea an Russland verurteilt.Die Außenminister von 48 Ländern und der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell, verurteilten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung solche Geschäfte und den Einsatz der Raketen gegen die Ukraine „aufs Schärfste“.Der Transfer dieser Waffen vergrößere das Leid des ukrainischen Volks, unterstütze Russlands Angriffskrieg und untergrabe das globale Nichtverbreitungsregime, heißt es in der Erklärung. Die Minister äußerten sich außerdem zutiefst besorgt über die Auswirkungen dieser Zusammenarbeit auf die Sicherheit in Europa, auf der koreanischen Halbinsel, im indopazifischen Raum und in der ganzen Welt.Sie forderten Nordkorea auf, auf die zahlreichen und ernsthaften Angebote zur Rückkehr zur Diplomatie einzugehen. Gespräche seien der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel.Dem Weißen Haus zufolge lieferte Nordkorea in letzter Zeit mehrere Dutzend ballistische Raketen und mehrere Startgeräte an Russland. Russland habe am 30. Dezember letzten Jahres und am 2. und 6. Januar Raketen aus Nordkorea auf die Ukraine abgeschossen.