Präsident Yoon will Abriss und Neubau alter Gebäude auch ohne Sicherheitsüberprüfung erlauben

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol will den Abriss und Neubau von mindestens 30 Jahre alten Gebäuden auch ohne Sicherheitsüberprüfung erlauben.Das Versprechen gab er am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Goyang in der Provinz Gyeonggi zur Wohnungssituation.Die Maßnahme soll Bestandteil einer drastischen Deregulierung sein, die seine Regierung im Bereich des Abrisses und Neubaus anstrebe. Der Prozess wird beschleunigt, wenn die Abrissgenehmigung ohne vorherige Überprüfung des Gebäudezustands erteilt werden kann.Auch machte Yoon die Absicht bekannt, die hohen Steuern für Besitzer mehrerer Immobilien abzuschaffen. Es sei grundlegend falsch, solche Menschen als unmoralisch zu brandmarken und ihnen Strafsteuern aufzuerlegen.Die Industrie könne sich nicht entwickeln und die Arbeiterklasse und Mittelschicht würden leiden, wenn hohe Steuern auf Immobilien erhoben werden.Das Staatsoberhaupt erläuterte auch, dass mehrere Arten von Wohnungen bereitgestellt werden sollen, die für eine oder zwei Personen geeignet seien.Beim Besuch des ältesten Apartment-Komplexes in Goyangs Neustadt Ilsan, der vor 33 Jahren fertiggestellt wurde, versprach Yoon Unterstützung für einen zügigen Abriss und Neubau.