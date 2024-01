Südkoreas Botschafter bei den UN verurteilt Russland für Einsatz von Raketen aus Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, hat Russland für seinen Einsatz von ballistischen Raketen aus Nordkorea im Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert.Hwang sagte am Mittwoch im Weltsicherheitsrat in New York, dass der Einsatz der illegal bereitgestellten Waffen ein Verstoß gegen Resolutionen des Gremiums sei.Die US-Regierung hatte zuvor bekannt gegeben, dass am 30. Dezember sowie 2. und 6. Januar nordkoreanische Raketen bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine eingesetzt worden seien.Botschafter Hwang warnte, dass die Starts Pjöngjang ein deutlich größeres technologisches und militärisches Verständnis ermöglichen könnten. Nordkorea könne außerdem zu weiteren Raketen-Exporten ermutigt werden, um Finanzmittel für seine illegalen Raketen- und Atomprogramme zu beschaffen, sagte er.