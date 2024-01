Erstmals seit Corona-Pandemie werden russische Touristen Nordkorea besuchen

Photo : YONHAP News

Erstmals seit der Corona-Pandemie werden russische Touristen Nordkorea besuchen.Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax gab die Regierung von Primorje bekannt, dass eine Touristengruppe aus ihrer Region am 9. Februar in Wladiwostok nach Pjöngjang aufbrechen werde.Wie viele Touristen zu der Gruppe zählen, ist bislang nicht bekannt.Die Reise geht auf ein Abkommen zurück, das eine Delegation aus Primorje im vergangenen Dezember mit nordkoreanischen Behörden schloss.Die von Gouverneur Oleg Kozhemyako angeführte Delegation hatte während ihres fünftägigen Aufenthalts in Pjöngjang mit Nordkoreanern über Maßnahmen zur Belebung des Austauschs in den Bereichen Tourismus, Kultur und Sport diskutiert.Nordkorea hatte im Januar 2020 zur Eindämmung von Covid-19 seine Grenzen dichtgemacht. Die Einreise von Touristen ist zurzeit noch verboten.