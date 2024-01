Russland weist Vorwurf des Einsatzes nordkoreanischer Waffen zurück

Photo : YONHAP News

Russland hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach es nordkoreanische Raketen für Angriffe auf die Ukraine einsetzt.Es gebe dafür keine Beweise, hieß es.Entsprechendes äußerte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch (Ortszeit).Diese Information sei vor einigen Tagen von John Kirby, dem Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, in die Welt gesetzt worden. Selbst das ukrainische Militär habe gesagt, dass man keine Beweise dafür habe, konterte Nebensja angesichts der Anschuldigungen.Die USA schienen falsche, ungeprüfte Informationen zu verbreiten, sagte er.Der Diplomat kritisierte seinerseits, dass die Ukraine mit vom Westen gelieferten Waffen gezielt Wohngebiete in Donezk angreife.Die Ukraine hatte am 6. Januar Überreste einer Rakete gezeigt, die Russland vermutlich von Nordkorea geliefert bekommen hatte.