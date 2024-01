Zahl der Fluggäste übertrifft 2023 erstmals seit vier Jahren 100 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Fluggäste in Südkorea hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit vier Jahren wieder die 100-Millionen-Marke übertroffen.Laut Daten des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr am Donnerstag gab es letztes Jahr insgesamt 100,5 Millionen Fluggäste auf In- und Auslandsflügen. Das entspricht 81,5 Prozent des Niveaus im Jahr 2019.Die Zahl der jährlichen Fluggäste erreichte in den Jahren 2020 bis 2022 nicht einmal die Hälfte des Niveaus von 2019.Die Passagierzahl auf Inlandsflügen betrug letztes Jahr 32,19 Millionen, was 97,6 Prozent des Vergleichswerts im Jahr 2019 entspricht. Auf Auslandsflügen wurden 68,32 Millionen Fluggäste gezählt, das entspricht 75,6 Prozent des Niveaus von 2019.Im Jahr 2021, inmitten der Corona-Pandemie, waren lediglich 3,21 Millionen Menschen zwischen Südkorea und dem Ausland unterwegs.Vor allem bei den Flügen von und nach Japan kam es im vergangenen Jahr zu einer deutlichen Erholung. Der Wert lag verglichen mit 2019 bei 102,8 Prozent.Grund waren stark gesunkene Reisekosten aufgrund des schwachen Yen und das deutlich erweiterte Angebot an Flügen.Auf der Strecke zwischen Südkorea und Festlandchina wurden 6,85 Millionen Fluggäste gezählt, das entspricht lediglich 37,1 Prozent des Niveaus von 2019.Begründet wird dies mit einer schwächeren Nachfrage nach Auslandsreisen aufgrund des Konjunkturabschwungs in China, obwohl Gruppenreisen von Chinesen nach Südkorea seit vergangenem August wieder möglich sind.