Seoul leistet Japan nach Erdbeben humanitäre Hilfe in Höhe von drei Millionen Dollar

Photo : YONHAP News

Südkorea will Japan nach dem starken Erdbeben in der Präfektur Ishikawa humanitäre Hilfe in Höhe von drei Millionen Dollar leisten.Das teilte das Außenministerium in Seoul am Donnerstag mit. Man hoffe, damit zum Wiederaufbau im Katastrophengebiet und zu einer schnellen Rückkehr der Bewohner in den normalen Alltag beitragen zu können, hieß es.Das japanische Außenministerium teilte mit, dass Südkorea viele warmherzige Trostbotschaften, einschließlich eines Schreibens von Präsident Yoon Suk Yeol, geschickt habe.Seouls Hilfe zeuge von den Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Die japanische Regierung begrüße sie und bedanke sich dafür.Am 1. Januar erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,6 die Halbinsel Noto. Als dessen Folge kamen mit Stand 10. Januar 206 Menschen ums Leben, 26.000 Bewohner mussten evakuiert werden.