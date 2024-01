Zentralbank friert Leitzins ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins eingefroren.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Leitzins bei 3,5 Prozent zu belassen.Das Gremium begründete die Entscheidung mit der weiterhin hohen Teuerungsrate trotz eines verlangsamten Anstiegs und unsicheren Aussichten. Daher sei ein Festhalten am aktuellen Sparkurs notwendig.Notenbankchef Rhee Chang-yong präsentierte die Einschätzung, dass die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen geringer geworden sei. Er wollte den Markt aber nicht in seinen Erwartungen für Zinssenkungen bestärken.Die Mitglieder des Geldpolitik-Ausschusses halten Diskussionen über eine Zinsanhebung noch für verfrüht. Eine rücksichtslose Zinserhöhung könnte zu einem erneuten Anstieg der Inflationsrate führen. Sie könnte eher Erwartungen für einen Anstieg der Immobilienpreise befördern, als für eine Konjunkturbelebung zu sorgen.Die Verbraucherpreise in Südkorea betrugen im vergangenen Dezember 3,2 Prozent und lagen damit den fünften Monat in Folge über drei Prozent.Die Zentralbank geht davon aus, dass der Rückgang der Teuerungsrate infolge des gestiegenen Kostendrucks langsamer vonstattengehen kann als ursprünglich erwartet.Mit der heutigen Zinsentscheidung der Bank of Korea beträgt die Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA weiterhin zwei Prozentpunkte.Die Notenbank prognostizierte unterdessen in einem Bericht, dass sich die Situation der koreanischen Wirtschaft dieses Jahr weiter verbessern werde, dies gelte insbesondere für das Exportgeschäft.In der Leistungsbilanz werde aufgrund der Erholungstendenz im Halbleiterbereich ein Überschuss verzeichnet, der sich weitgehend mit den Erwartungen der Notenbank von etwa 49 Milliarden Dollar decke.Der Zuwachs der Erwerbstätigenzahl werde sich vor allem im Dienstleistungssektor moderat verlangsamen, hieß es weiter.