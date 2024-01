Ehemaliger DP-Chef Lee Nak-yeon erklärt Parteiaustritt

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Vorsitzende der Minjoo-Partei, Lee Nak-yeon, hat offiziell seinen Austritt aus der Partei erklärt.Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag übte Lee scharfe Kritik an der führenden Oppositionspartei. Die DP sei nicht mehr dem Geist und der Wertschätzung zur Zeit von Kim Dae-jung und Roh Moo-hyun verpflichtet. Stattdessen drehe sich in der Partei alles um eine bestimmte Einzelperson und sie diene als persönlicher Schutzengel für diese Person.Er kritisierte damit den derzeitigen Parteivorsitzenden Lee Jae-myung.Lee Nak-Yeon sagte weiter, dass er nach 24 Jahren die Partei verlassen und einen neuen Weg einschlagen wolle, um dem Staat zu dienen.Lee wurde zum fünften Mal ins Parlament gewählt und war Ministerpräsident in der Vorgängerregierung unter Präsident Moon Jae-in. Sein Austritt signalisiert die Gründung einer neuen Partei im Oppositionslager. Für eine neue Partei wolle er mit den drei Abgeordneten, die bereits am Mittwoch die DP verließen, zusammenarbeiten, sagte Lee weiter.