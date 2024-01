Korea Grand Sale eröffnet

Photo : YONHAP News

Korea Grand Sale, ein repräsentatives Einkaufs- und Tourismusfestival für Ausländer, findet dieses Jahr vom 11. Januar bis 29. Februar statt.Das sei die erste Veranstaltung des Jahres des Koreabesuchs 2024, teilte das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus mit.Korea Grand Sale wird seit 2011 veranstaltet, um im Januar und Februar, der Nebensaison für Reisen nach Südkorea, ausländische Touristen anzulocken.Dieses Jahr nehmen etwa 1.650 Unternehmen daran teil, damit so viele wie nie zuvor.Neun koreanische Fluggesellschaften, darunter Korean Air, bieten auf 145 Strecken nach Südkorea Rabatte von bis zu 91 Prozent an.Für die Unterbringung gibt es Rabatte von bis zu 80 Prozent und exklusive Übernachtungspakete.Duty-Free-Shops, Kaufhäuser, Hypermärkte und Outlets planen in ihren wichtigen Filialen wie solchen in Seoul, Busan und Incheon Rabatte von bis zu 60 Prozent.In von Ausländern häufig besuchten Orten in Seoul, darunter Myeongdong, werden Welcome Centers oder Begrüßungszentren eingerichtet.Kulturminister Yu In-chon erklärte bei der Eröffnungsveranstaltung in Seoul, durch den Korea Grand Sale Bemühungen um die Anlockung von 20 Millionen ausländischen Touristen zu starten.