Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag leicht verloren.Für den Hauptindex ging es um 0,07 Prozent auf 2.540,27 Zähler nach unten. Es war bereits der siebte Handelstag in Folge mit einem Rückgang.Nach einem Auf und Ab schloss der Kospi schließlich im Minus, da sich die Investoren vor der Bekanntgabe der Verbraucherpreisdaten in den USA zurückgehalten hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Von den Daten erhofften sich die Anleger Hinweise auf die Zinspolitik der US-Notenbank.