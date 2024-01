Seoul dementiert Dissonanz mit Washington in Frage militärischer Kooperation zwischen Nordkorea und Hamas

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat Berichte über einen Meinungsunterschied zwischen Seoul und Washington in Bezug auf die Möglichkeit einer militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und der Hamas zurückgewiesen.Südkorea befinde sich in enger Kooperation mit den USA, sagte Ministeriumssprecher Lim Soo-suk am Donnerstag vor der Presse.Der Sprecher sagte außerdem, dass eine Reihe von Berichten von Experten des UN-Sicherheitsrats bestätigt hätten, dass Nordkorea seit langem auf verschiedenen Wegen Waffen ans Ausland, einschließlich des Nahen Ostens, weitergibt.Der US-Auslandssender Voice of America hatte jüngst berichtet, dass die Hamas nordkoreanische Waffen einsetze. Daraufhin hatte der südkoreanische Geheimdienst NIS mitgeteilt, diese Einschätzung zu teilen, und ein Beweisfoto veröffentlicht.Der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat der USA, John Kirby, hatte jedoch am Mittwoch (Ortszeit) gesagt, er sei sich keiner Anzeichen bewusst, dass es eine Art militärische Kooperation zwischen Nordkorea und der Hamas gebe.Kirbys Äußerung führte zu Spekulationen, nach denen Südkorea und die USA unterschiedliche Einschätzungen hätten.Über die Tatsache selbst, dass die Hamas nordkoreanische Waffen verwendet habe, bestehe keine Differenz zwischen Südkorea und den USA, erklärte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul.