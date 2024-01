Selenskyj: Russland erhielt über eine Million Schuss Munition aus Nordkorea

Photo : YONHAP News

Russland hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr als eine Million Schuss Munition aus Nordkorea geliefert bekommen.Das sagte Selenskyj am Donnerstag (Ortszeit) in einer Rede im estnischen Tallinn.Russland verhandele derzeit mit dem Iran über den Kauf von Raketen, sagte er auch.Das Weiße Haus hatte jüngst mitgeteilt, dass Nordkorea in letzter Zeit mehrere Dutzend ballistische Raketen und Startgeräte an Russland geliefert habe. Russland habe am 6. Januar mehrere davon auf die Ukraine abgeschossen.Selenskyj betonte außerdem, dass ein Waffenstillstand nur dazu dienen würde, Russland die Zeit für eine weitere Aufrüstung zu verschaffen. Die Ukraine werde ein solches Risiko nicht eingehen.Unterdessen berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag, dass die ukrainische Regierung die am 2. Januar von Russland abgeschossenen ballistischen Kurzstreckenraketen aus Nordkorea als KN-23, die nordkoreanische Version der Iskander, identifiziert habe.