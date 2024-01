USA verhängen weitere Sanktionen gegen Russland wegen Waffenhandel mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat gegen drei russische Einrichtungen und eine Einzelperson wegen ihrer Beteiligung an Nordkoreas Waffenlieferung nach Russland Sanktionen verhängt.Der US-Außenminister Antony Blinken sagte am Donnerstag (Ortszeit), die Weitergabe von ballistischen Raketen durch Nordkorea an Russland unterstütze den russischen Aggressionskrieg, vergrößere das Leid des ukrainischen Volks und untergrabe das globale Nichtverbreitungsregime.Sanktioniert wurden die staatliche Fluggesellschaft 224th Flight Unit State Airlines und dessen Chef Vladimir Vladimirovich Mikheychik, der Fortgeschrittene Waffen- und Forschungskomplex Wladimirowka und der Schießplatz Aschuluk.Die 224th Flight Unit State Airlines sei aus der russischen Luftwaffe ausgegliedert worden, um kommerzielle Luftfracht-Transportdienste anzubieten. Zwei Frachtmaschinen der Firma seien an der Beförderung von nordkoreanischen ballistischen Raketen und Fracht im Zusammenhang mit Raketen Ende November letzten Jahres beteiligt gewesen, erklärte das US-Außenministerium.Das Ministerium teilte auch mit, gegen vier Flugzeuge des russischen Kommandos für militärische Transportluftfahrt (Military Transport Aviation Command) eine Vermögenseinfrierung vorzunehmen. Diese Flugzeuge seien an den Transfers von nordkoreanischen ballistischen Raketen und Fracht im Zusammenhang mit Raketen im November und Dezember beteiligt gewesen.Washington werde nicht zögern, weitere Maßnahmen zu ergreifen, sagte Blinken außerdem.