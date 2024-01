Seoul bekräftigt Entschädigungen für Zwangsarbeiter durch einheimischen Fonds

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will für Opfer der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft weiterhin Entschädigungen durch einen einheimischen Fonds anstreben.Diese Position bleibe unverändert, teilte der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Donnerstag vor der Presse mit.Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hatte zuvor am selben Tag entschieden, dass das japanische Unternehmen Nippon Steel den Hinterbliebenen eines verstorbenen früheren Zwangsarbeiters Schadenersatz in Höhe von 100 Millionen Won oder 76.000 US-Dollar zahlen müsse.Seit Ende letzten Jahres hatte der Oberste Gerichtshof in Klagen ehemaliger Zwangsarbeiter gegen japanische Unternehmen ihrer Forderung nach Schadenersatz stattgegeben. Die südkoreanische Regierung bekräftigte daraufhin die Position, dass der Entschädigungsfonds im Innenministerium den Schadenersatz und Verzugszinsen zahlen soll. Die Einrichtung des betreffenden Fonds, der hauptsächlich von Spenden südkoreanischer Unternehmen finanziert wird, hatte die Seouler Regierung im vergangenen Jahr Tokio angeboten, um eine Lösung im der Zwangsarbeiter zu finden.Es gibt jedoch skeptische Stimmen, nach denen der Entschädigungsfonds nicht ausreichen würde, um weiteren Opfern Schadenersatz zu zahlen. Bislang hatte lediglich der südkoreanische Stahlhersteller Posco vier Milliarden Won oder drei Millionen Dollar für den Fonds gespendet. Außerdem gab es nur kleine Spenden.