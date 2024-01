Außenminister Cho berät mit US-Kollege Blinken über bilaterale Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Südkoreas neuer Außenminister Cho Tae-yul hat in seinem Antrittstelefonat mit US-Außenminister Antony Blinken die enge Kooperation zwischen beiden Ländern gegenüber Nordkorea bekräftigt.Laut dem Außenministerium in Seoul tauschten beide Minister im Telefonat am Donnerstag ihre Einschätzungen zu Nordkoreas Drohungen, einschließlich der Artillerieschüsse im Westmeer zu Jahresanfang, aus und teilten ihre Besorgnis.Sie verurteilten die illegale Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea, dessen Provokationen sowie die militärische Zusammenarbeit, darunter die Waffenlieferungen an Russland, scharf.Sie verständigten sich, auf der internationalen Bühne, einschließlich der Vereinten Nationen, eng zusammenzuarbeiten und durch die bilaterale nukleare Beratungsgruppe (NCG) und die Gruppe für erweiterte Abschreckungsstrategie und Beratung (EDSCG) die Wirksamkeit der erweiterten Abschreckung gegen Nordkorea zu verstärken.Blinken äußerte die Hoffnung, dass Cho zu einem günstigen Zeitpunkt die USA besuchen werde, um die Stärkung des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und der trilateralen Kooperation mit Japan eingehend zu besprechen.Cho nahm am Donnerstag seine Arbeit als Außenminister auf.