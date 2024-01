Regierung sieht weitere Anzeichen für Konjunkturerholung

Photo : YONHAP News

Nach Ansicht der Regierung setzt sich in der südkoreanischen Wirtschaft Erholung fort.Der Exportzuwachs treibe den Aufwärtstrend, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Die Ausfuhren im Dezember wuchsen im Vorjahresvergleich um 5,1 Prozent auf 57,7 Milliarden Dollar. Exporte von Schiffen, Autos und Halbleitern verzeichneten ein sichtbares Plus.Das Finanzministerium brachte jedoch seine Besorgnis über den schwachen privaten Konsum und den Rückgang der Investitionen im Baubereich zum Ausdruck.Der private Konsum stieg im dritten Quartal des vergangenen Jahres lediglich um 0,3 Prozent. Investitionen in der Bauindustrie gingen im November um 4,1 Prozent zum Vormonat zurück.