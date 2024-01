Südkorea lässt börsennotierte Bitcoin-ETFs nicht zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die börsengehandelten Bitcoin-ETFs nicht auf dem einheimischen Markt zulassen.Der Finanzausschuss der Regierung teilte dies am Donnerstag mit.Südkoreanische Finanzunternehmen dürfen nicht mit ETFs aus dem Ausland handeln, die direkt in die digitale Währung investieren. Der Handel mit solchen Produkten sei gesetzeswidrig, hieß es.Das südkoreanische Gesetz sieht vor, dass nur die börsengehandelten Indexfonds, kurz ETFs, auf der Grundlage der Kursentwicklungen von Aktien und Anleihen in den Handel kommen müssen. Es fehlt daher eine gesetzliche Grundlage für die neuen Bitcoin-ETFs, die die Preisentwicklung des Bitcoins widerspiegeln.