Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans haben Nordkoreas Raketenstart am Sonntag verurteilt.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul sprachen Südkoreas Atomunterhändler Kim Gunn, sein japanischer Amtskollege Hiroyuki Namazu und die US-amerikanische Amtskollegin Jung Pak am Sonntag am Telefon über den Raketenstart.Sie tauschten sich über die Einschätzung aus, dass Nordkorea eine ballistische Mittelstreckenrakete (IRBM) erprobte.Nordkorea gefährde mit dem Raketenstart und Artilleriefeuer an der westlichen Seegrenze Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region, hieß es weiter.Solche Provokationen würden die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan lediglich stärken. Auch die internationale Zusammenarbeit gegen Nordkorea werde dadurch gefestigt.Nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte startete Nordkorea am Sonntag in der Hauptstadt Pjöngjang gegen 14.55 Uhr eine IRBM in Richtung Ostmeer.