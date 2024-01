Seoul hofft nach Präsidentenwahl in Taiwan auf Frieden und Stabilität in Taiwanstraße

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Hoffnung geäußert, dass Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechterhalten werden.Sie freue sich auf die friedliche Entwicklung der Beziehungen zwischen Ländern auf beiden Seiten der Straße, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Sonntag angesichts des Ergebnisses der Präsidentenwahl in Taiwan. Die grundlegende Position der Regierung in Bezug auf Taiwan bleibe unverändert.Die Wahl am Samstag in Taiwan gewann Lai Ching-te (William Lai) von der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) mit 40,05 Prozent der Stimmen. Hou Yu-ih von der chinafreundlichen Oppositionspartei Kuomintang (KMT) erhielt 33,49 Prozent.Angesichts des Wahlsiegs der proamerikanischen DPP gehen Beobachter davon aus, dass sich der Konflikt zwischen den USA und China um die Taiwan-Frage fortsetzt.Mit der Grundhaltung, das „Ein-China-Prinzip“ zu respektieren, unterhält die südkoreanische Regierung inoffizielle Beziehungen zu Taiwan.