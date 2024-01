Südkorea will mit massiven Investitionen weltgrößten Halbleitercluster schaffen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will den weltweit größten Halbleiter-Megacluster schaffen.Das gab die Regierung heute bei einer von Präsident Yoon Suk Yeol geleiteten öffentlichen Diskussion bekannt.In Städten im Süden der Provinz Gyeonggi, darunter Pyeongtaek, Hwaseong und Yongin, soll ein etwa 20 Millionen Quadratmeter großes Gebiet entstehen, in dem viele Halbleiterunternehmen und Institutionen ansässig werden sollen.Im Mittelpunkt des Plans steht, bis 2047 rund 622 Billionen Won oder 470 Milliarden US-Dollar zu investieren, um insgesamt 16 Halbleiterproduktionsanlagen zu errichten. Die Investitionen sollen hauptsächlich von privaten Unternehmen, darunter Samsung Electronics und SK Hynix, stammen.Der Cluster wird voraussichtlich im Jahr 2030 zum weltweit größten Produktionsstandort für Halbleiter werden, wo monatlich 7,7 Millionen Wafer eingesetzt werden.Als Folge würden eine Produktion in Höhe von 650 Billionen Won oder 490 Milliarden Dollar bewirkt und 3,46 Millionen Arbeitsplätze unmittelbar und mittelbar geschaffen, erklärte die Regierung.Die Regierung wählte hierfür vier Schlüsselaufgaben aus, die die Infrastruktur und das Investitionsumfeld, das Ökosystem, sogenannte Super-Gap-Technologien sowie Humanressourcen betreffen.Die Regierung arbeitete auch Investitionsanreize aus. Dazu zählt die Ausweitung der Liste der nationalen strategischen Technologien im Halbleiterbereich, die für die Steuergutschrift für Anlageinvestitionen infrage kommen.Sie versprach auch, für die Stabilisierung der Halbleiterlieferketten die Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Materialien, Teile und Ausrüstung zu verstärken. Der Selbstversorgungsgrad in den Lieferketten soll demnach von derzeit etwa 30 Prozent auf 50 Prozent im Jahr 2030 steigen. Die Zahl der Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens einer Billion Won oder 758 Millionen Dollar soll nach dem Willen der Regierung von derzeit vier auf zehn steigen.Die Regierung will außerdem Fabless-Unternehmen, das heißt auf Halbleiterdesign spezialisierte Firmen, fördern. Damit soll Südkoreas Anteil auf dem Markt für System-Halbleiter steigen, der derzeit nur drei Prozent beträgt.