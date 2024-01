Südkorea verzeichnet im Dezember größtes Exportvolumen des Jahres

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im vergangenen Dezember das größte monatliche Exportvolumen im letzten Jahr verbucht.Die Ausfuhren im Dezember erholten sich zudem auf das durchschnittliche monatliche Exportvolumen von 2022.Nach Angaben der Zollbehörde am Montag legten die Ausfuhren im Dezember letzten Jahres gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 57,6 Milliarden Dollar zu.Nach Warenarten betrachtet, wuchsen die Halbleiterexporte im Vorjahresvergleich um 19,1 Prozent. Bei Haushaltsgeräten wurde ein Zuwachs von 20,2 Prozent erzielt.Nach Ländern betrachtet, schrumpften die Lieferungen nach China gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent auf 10,86 Milliarden Dollar. Demgegenüber nahmen die Ausfuhren in die USA um 20,7 Prozent auf 11,29 Milliarden Dollar zu.Letztes Jahr übertrafen die Lieferungen in die USA lediglich im Dezember die nach China.Die Einfuhren sackten im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 10,8 Prozent auf 53,2 Milliarden Dollar ab.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar verbucht. Südkorea erfreute sich damit den siebten Monat in Folge eines Überschusses.