Erste hochrangige Beratung von Regierung und Regierungspartei im neuen Jahr

Photo : YONHAP News

Die Regierung, das Präsidialamt und die regierende Partei Macht des Volkes haben am Sonntag ihre erste hochrangige Beratung in diesem Jahr abgehalten.Sie erörtern intensiv Maßnahmen zur Unterstützung der Bürger beim Lebensunterhalt im Vorfeld des Mond-Neujahrs im Februar.Sie beschlossen, 16 zum Mond-Neujahr besonders gefragte Artikel verstärkt in Umlauf zu bringen und den staatlich unterstützten Rabattsatz von 20 auf 30 Prozent zu erhöhen.Ermäßigungen für Kreditzinsen für Kleinunternehmer und Selbstständige sollen ab März auf Nichtbanken-Finanzinstitutionen ausgeweitet werden. Davon werden rund 400.000 Personen profitieren, es wird eine Zinsermäßigung von bis zu 1,5 Millionen Won (knapp 1.140 Dollar) gewährt.Für die Liquiditätshilfe für Kleinunternehmer sowie kleine und mittlere Unternehmen vor dem Festtag plant das Regierungslager, die Rekordsumme von rund 39 Billionen Won oder 29 Milliarden Dollar bereitzustellen.Unterdessen wurde in Vorbereitung auf die instabile Lage im Nahen Osten eine dringende Überprüfung der Versorgungslage bei Erdöl und Gas durchgeführt.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie nahm gemeinsam mit dem öffentlichen Ölversorger KNOC und dem öffentlichen Gasunternehmen KOGAS den Stand der nationalen Vorräte unter die Lupe.Gegenüber den Ölraffinerien betonte das Ministerium die Bedeutung der Bemühungen der Industrie, damit die Bürger durch steigende Ölpreise nicht zusätzlich belastet werden.