Parteien bereiten Nominierungen für Parlamentswahlen vor

Photo : YONHAP News

Weniger als drei Monate vor den Parlamentswahlen haben Regierungspartei und Oppositionslager Vorbereitungen für Kandidatennominierungen begonnen.Die regierende Partei Macht des Volks wird heute die Gründung einer Zentrale für die Entwicklung von Wahlversprechen feiern und bekannt machen, in welche Richtung sie mit ihren Wahlversprechen gehen will.Der Nominierungsausschuss der oppositionellen Minjoo-Partei nimmt ab heute Unterlagen zur Prüfung der Nominierung entgegen. Die Partei wird voraussichtlich noch diese Woche ihre Wahlversprechen präsentieren.Eine vom ehemaligen Ministerpräsidenten Lee Nak-yon geplante Partei wird am Dienstag eine Versammlung der Gründungsmitglieder veranstalten.Die neue Partei des ehemaligen Chefs der Regierungspartei PPP, Lee Jun-seok, will am Samstag ihren Gründungskongress abhalten.Eine von drei aus der Minjoo-Partei ausgetretenen Abgeordneten gegründete Partei nannte als Ziel, alle Gruppierungen in der sogenannten dritten Zone, und damit abseits von Regierungspartei und führender Oppositionspartei, in einer Partei zu versammeln.