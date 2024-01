Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag kaum verändert geschlossen.Der Hauptindex ging bei einem Stand von 2.525,99 Zählern aus dem Handel, 0,04 Prozent höher als am vergangenen Freitag.Zuvor hatte der Kospi acht Handelstage in Folge verloren.Trotz verstärkter Hoffnungen auf Zinssenkungen in diesem Jahr hätten Verluste bei den Aktien von Batterieherstellern einen weiteren Anstieg des Kospi verhindert, wurde Lee Jae-won von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.