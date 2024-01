EU verurteilt Nordkoreas ersten ballistischen Raketentest im neuen Jahr

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat den Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea verurteilt.Der Europäische Auswärtige Diensts (EAD) forderte in einer Erklärung am Montag Nordkorea zur Einstellung aller illegalen Handlungen auf, die den Frieden und die Sicherheit auf der Welt untergraben.Der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel bestehe in der Aufnahme eines Dialogs zwischen Nordkorea und den betroffenen Parteien.Dabei müsse Nordkorea Verpflichtungen aus UN-Resolutionen nachkommen und seine Nuklearwaffen sowie ballistische Raketen vollständig, überprüfbar und unumkehrbar aufgeben.Die EU sei zur Zusammenarbeit mit allen Partnern bereit, um einen sinnvollen diplomatischen Prozess zu fördern. Dies solle einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel dienen.Nordkorea hatte am Sonntag gegen 14.55 Uhr eine ballistische Mittelstreckenrakete (IRBM) ins Ostmeer abgefeuert.