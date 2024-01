Kreml: Russland will in allen Bereichen Beziehungen mit Nordkorea entwickeln

Photo : YONHAP News

Russland will in allen Bereichen die Beziehungen mit Nordkorea entwickeln.Das teilte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov am Montag anlässlich des Besuchs der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui mit.Nordkorea sei der engste Nachbar und Partner, mit dem die Partnerschaft auf allen Gebieten ausgebaut werden soll. Der Dialog auf allen Ebenen werde fortgesetzt, hieß es weiter.Choe war am Sonntag in Moskau eingetroffen und will dort mit ihrer Delegation bis Mittwoch bleiben. Unter anderem sind Gespräche mit ihrem Amtskollegen Sergei Lawrow geplant. Auch die Möglichkeit eines Treffens mit Präsident Wladimir Putin wird nicht ausgeschlossen.Nach Angaben des Sprechers soll über Einzelheiten der Einigungen gesprochen werden, die Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Putin bei ihrem Gipfel im vergangenen September im russischen Fernostgebiet getroffen hatten.Russland hoffe außerdem, dass Putin auf Einladung Kims in absehbarer Zukunft Nordkorea besuchen werde. Ein genauer Termin werde über diplomatische Kanäle festgelegt.