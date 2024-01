Regierung will Ausgaben für Schaffung von Arbeitsplätzen vorziehen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will Ausgaben für Beschäftigungsprogramme schon in ersten Jahreshälfte tätigen, um für mehr Stabilität auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen.Dieses Jahr sind 29,2 Billionen Won (22 Milliarden Dollar) hierfür eingeplant, teilte das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit heute in einer dringlichen Ministersitzung zur Wirtschaft mit.Den Angaben zufolge wurde das Budget aufgestockt, das im direkten Zusammenhang mit dem Schutz der vulnerablen Gruppen steht. Künftige Generationen und gefährdete Gruppen sollen mit maßgeschneiderten Beschäftigungsprogrammen unterstützt werden. Darüber hinaus sollen bessere Bedingungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen im privaten Sektor geschaffen werden.Das Budget für die Unterstützung junger Menschen hinsichtlich ihrer Berufserfahrung hat sich von 55,3 Milliarden Won im vergangenen Jahr auf 171,8 Milliarden Won (fast 130 Millionen Dollar) in diesem Jahr mehr als verdreifacht.Auch für die Kinderbetreuung, den Mutterschutz und die Beschäftigung älterer Menschen sind mehr Mittel vorgesehen. Die Zuschüsse für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung sollen ebenfalls steigen.Die Regierung will im Rahmen ihrer Programme zur Schaffung von staatlich finanzierten Arbeitsplätzen um die Feiertage zum Mond-Neujahr mehr als 700.000 Menschen zusätzlich in Arbeit bringen.