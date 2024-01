Regierung legt Maßnahmen für Preisstabilität bei zum Mond-Neujahr stark gefragten Waren

Photo : KBS News

Die Regierung hat im Vorfeld des Mond-Neujahrs im Februar Maßnahmen für eine Preisstabilität bei stark gefragten Waren bekannt gegeben.Die Regierung teilte am Dienstag mit, die durchschnittlichen Preise der 16 gefragtesten Artikel, darunter einige Obst-, Fleisch- und Fischsorten, unter dem Niveau letzten Jahres halten zu wollen.Hierfür will die Regierung ihr Angebot auf 257.000 Tonnen, die bisher größte Menge, erhöhen.Zudem plant sie, 84 Milliarden Won oder 63 Millionen Dollar, damit mehr als doppelt so viel wie zum letztjährigen Mond-Neujahr, für Rabattangebote für Agrar-, Viehzucht- und Fischereiereignisse einzusetzen.Demnach wird der staatlich unterstützte Rabattsatz für stark gefragte Artikel von 20 Prozent auf 30 Prozent erhöht. Zusammen mit den eigenen Preisnachlässen der Industrie seien Rabatte von bis zu 60 Prozent möglich, so die Regierung.