Südkorea und USA wollen frühzeitig Verhandlungen über Kostenaufteilung für US-Militärpräsenz ab 2026 beginnen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben beschlossen, frühzeitig über den ab 2026 gültigen Kostenbeitrag für die US-Truppen in Korea zu sprechen.Laut einer diplomatischen Quelle am Dienstag sind beide Länder übereingekommen, noch in diesem Jahr Verhandlungen über den Abschluss des 12. Sonderabkommens über die Aufteilung der Verteidigungskosten (SMA) aufzunehmen.Das Abkommen regelt die Höhe von Südkoreas Anteil an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea.Beide Länder hatten 2021 das elfte SMA abgeschlossen, das für den Zeitraum 2020 bis 2025 gilt.Es gilt als ungewöhnlich, dass fast zwei Jahre vor dem Ablauf eines SMA die Verhandlungen für das nächste Abkommen beginnen.Nach weiteren Angaben der Quelle sei noch nicht absehbar, ob die Verhandlungen noch dieses Jahr zum Abschluss gebracht werden können.