Putin trifft Nordkoreas Außenministerin

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Dienstag mit der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui getroffen.Kreml-Sprecher Dimitri Peskow bestätigte dies gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti. Nach Bekanntgabe des Kreml erläuterte die nordkoreanische Diplomatin dem russischen Präsidenten Ergebnisse des Gesprächs, das sie und ihr Amtskollege Sergei Lawrow im Laufe des Tages geführt hatten. Details wurden jedoch nicht genannt.Pawel Sarubin, Kreml-Korrespondent des staatlichen TV-Senders Rossija veröffentlichte auf dem Messengerdienst Telegram ein kurzes Video, das Präsident Putin und Choe beim Händedruck zeigt.Choe, war am 14. Januar in Moskau eingetroffen. Vor ihrem Gespräch mit Lawrow sagte sie, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Putin nach Pjöngjang eingeladen habe.Putin hatte Nordkorea zuletzt im Juli 2000 besucht.Choe kehrt am Mittwoch nach Pjöngjang zurück.