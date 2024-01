Südkorea verhängt eigene Sanktionen gegen elf Schiffe im Zusammenhang mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eigene Sanktionen gegen elf Schiffe verhängt, die mit Warenlieferungen an Nordkorea zusammenhängen.Außerdem wurden zwei Personen und drei Organisationen sanktioniert, die in illegale Schiff-zu-Schiff-Transfers von Öl und anderen Gütern verwickelt sein sollen, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit.Nordkorea umging internationale Sanktionen wegen seines Nuklear- und Raketenprogramms auf verschiedene Weise, indem es auf hoher See Fracht umladen ließ, darunter Öl und Kohle.Vier der neu sanktionierten Schiffe fahren unter der Flagge Sierra Leones, jeweils eines fährt unter der Flagge Nordkoreas, der Mongolei, Somalias, Indonesiens, Kameruns, der Cook-Inseln und Tansanias.Es ist das erste Mal seit 2016, dass Südkorea von sich aus Sanktionen gegen Schiffe beschloss. Bereits zum 15. Mal wurden von der Regierung Yoon Suk Yeol eigene Sanktionen in Bezug auf Nordkorea verhängt.