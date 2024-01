US-Experte: Trump könnte nach Wiederwahl Nordkoreas Atomwaffenbesitz erlauben

Photo : YONHAP News

Es ist nach Einschätzung eines US-Experten nicht unwahrscheinlich, dass Donald Trump nach einer Wiederwahl als Präsident Nordkoreas Atomwaffenprogramm anerkennen würde.Die entsprechende Äußerung machte Victor Cha vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Dienstag (Ortszeit) auf einem CSIS-Seminar mit Verweis auf einen Artikel in der US-Zeitung „Politico“ im Dezember.Darin hatte es geheißen, dass Trump eine Verhandlungsformel erwäge, nach der Pjöngjang im Gegenzug für den Stopp der Entwicklung neuer Nuklearwaffen Anreize wie eine Lockerung der Wirtschaftssanktionen gewährt würden. Trump hatte dies dementiert.Die Idee würde wahrscheinlich weniger Militärübungen zwischen Südkorea und den USA bedeuten, die Trump nicht möge, weil sie zu teuer seien. Dies würde sich auf die Art und Weise auswirken, wie die Länder in der Region wie Südkorea, Japan und China auf ihre Sicherheit blickten, sagte Cha.Trump wolle immer noch seine Bromance oder den Austausch von Liebesbriefen mit Kim Jong-un wiederbeleben, hieß es weiter.