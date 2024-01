Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans kommen morgen in Seoul zusammen

Photo : YONHAP News

Die für die nordkoreanische Nuklearproblematik zuständigen Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans treffen sich am Donnerstag in Seoul.Wie der Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Dienstag mitteilte, nehme aus Südkorea Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, daran teil. Seine Gegenüber seien Jung Pak, Hohe Beamtin für Nordkorea im US-Außenministerium, und Hiroyuki Namazu, Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium.Sie würden sich über die Lage auf der koreanischen Halbinsel austauschen, darunter Nordkoreas jüngste Provokationen und Spannungen schürende Aktionen. Auch der Austausch zwischen Russland und Nordkorea und deren militärische Zusammenarbeit sowie Gegenmaßnahmen sollen ein Thema sein, hieß es.Pak nimmt erstmals an der Runde teil, sie hatte vor kurzem Sung Kim auf dem Posten abgelöst. Im Zuge der Neubesetzung wurde die Amtsbezeichnung geändert. Der Amtsinhaber heißt nicht mehr „Special Representative for the DPRK“, sondern „Senior Official for the DPRK“. DPRK steht für die Demokratische Volksrepublik Korea, die offizielle Bezeichnung Nordkoreas.In diplomatischen Kreisen wird diesbezüglich die Meinung geäußert, dass die US-Regierung der Nordkorea-Frage nun weniger Bedeutung beimessen könnte.