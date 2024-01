Oppositionsführer sieht Parlamentswahlen als Zwischenbilanz der Regierungsarbeit

Photo : YONHAP News

Oppositionsführer Lee Jae-myung sieht die Parlamentswahlen im April als Zwischenbilanz der Regierungsarbeit.Verhalten und Leistung der amtierenden Regierung in den letzten beiden Jahren hätten nicht den Erwartungen der Bevölkerung entsprochen, sagte Lee heute bei einer Vorstandssitzung der Minjoo-Partei (DP).Lee nahm heute seine Arbeit als Parteichef 15 Tage nach dem Attentat auf ihn wieder auf.Die Wirtschaftslage habe sich weiter verschlechtert, auch in Bezug auf die Sicherheit und das Leben der Menschen gebe es Rückschritte. Mit Gesetzen, die für alle Bürger gleich sein sollten, würden bestimmten Personen Privilegien eingeräumt. Südkorea entwickele sich wieder zu einem anormalen Land zurück, kritisierte Lee.Anlässlich der Parlamentswahlen hätten die Menschen die Gelegenheit, sich selbst ein Bild davon zu machen und über die Arbeit von Regierung und Regierungspartei zu urteilen. Beide sollten belohnt werden, wenn sie gute Arbeit geleistet hätten. Falls nicht, müssten sie zur Verantwortung gezogen werden, betonte Lee.Die Minjoo-Partei werde ihr Bestes tun, um die Regierung zur Verantwortung zu ziehen, versprach er.Lee war am 2. Januar bei seinem Besuch in Busan von einem Mann mit einer Stichwaffe am Hals verletzt worden. Nach einer Operation und stationären Behandlung in einem Krankenhaus in Seoul wurde er am 10. Januar entlassen und zu Hause versorgt.