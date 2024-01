Premier Han erklärt in Davos Südkoreas Bereitschaft zu Vorreiterrolle bei AKW und KI

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat beim Weltwirtschaftsforum (WWF) in Davos Südkoreas Bereitschaft erklärt, auf den Gebieten Atomkraftwerke, kohlenstofffreie Energie und Künstliche Intelligenz eine Vorreiterrolle zu spielen.Entsprechendes äußerte Han bei einer Sitzung des WWF zu Nuklearenergie am Dienstag (Ortszeit). Südkorea werde als führendes Land im AKW-Bereich Bemühungen unternehmen, damit Kernkraftwerke zur Verwirklichung der Dekarbonisierung, der Stärkung der Energiesicherheit und der nachhaltigen Entwicklung beitragen könnten.Han betonte auch die Bedeutung von Atomkraftwerken für ein Vorgehen gegen den Klimawandel und die Stärkung der Energiesicherheit. Er rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich an einer im letzten Jahr von Präsident Yoon Suk Yeol vorgeschlagenen Initiative für kohlenstofffreie Energie (CFE) zu beteiligen.Han traf sich am Dienstagnachmittag mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Phạm Minh Chính und dem CEO von Cisco Systems, Chuck Robbins, um über einen Ausbau der Zusammenarbeit zu sprechen.