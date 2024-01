Putin trifft Nordkoreas Außenministerin

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Dienstag im Kreml mit der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui getroffen.Putin empfing die nordkoreanische Außenministerin mit einem breiten Lächeln.Der Kreml teilte mit, dass Choe und Außenminister Sergei Lawrow über die Ergebnisse ihres zuvor geführten Gesprächs berichtet hätten. Was bei Choes Empfang gesagt worden war, wurde nicht bekannt.Beim Außenministertreffen früher am Tag machte Lawrow die USA für die eskalierenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich. Russland werde in internationalen Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, eng mit Nordkorea zusammenarbeiten, hieß es.Lawrow sagte, es müsse zugegeben werden, dass die Politik der USA und ihrer Satellitenstaaten Nordkoreas Sicherheit bedrohe und nicht konstruktiv sei.Choe sagte, dass ihr Besuch die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern auf ein höheres Niveau bringen werde. Sie erwähnte auch, dass Machthaber Kim Jong-un Präsident Putin nach Nordkorea eingeladen habe.Nordkorea sei bereit, alle Bemühungen zu unternehmen, um die beim historischen nordkoreanisch-russischen Spitzentreffen erzielten Vereinbarungen gründlich umzusetzen, sagte sie.Unter den nordkoreanischen Gesprächsteilnehmern war Jo Chun-ryong, Direktor der Abteilung für Rüstungsindustrie der Arbeiterpartei, auffällig. Er ist für die Produktion von konventionellen Artilleriegranaten zuständig.Bei dem Treffen wurden offenbar als Folgemaßnahme nach dem bilateralen Gipfel im vergangenen September in Russland Diskussionen über den Austausch in den Bereichen Militär, Wirtschaft sowie Wissenschaft und Technologie geführt.Choe schließt heute ihr dreitägiges offizielles Besuchsprogramm ab.Nordkorea und Russland wollten offenbar bei dieser Gelegenheit ihre engen Beziehungen nach außen hin demonstrieren. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich auch über einen Zeitplan für einen Nordkorea-Besuch Putins abstimmten.