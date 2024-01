Pentagon-Beamter: USA nehmen nordkoreanische Raumfahrtkapazitäten ernst, wenn sie Kriegsführung ermöglichen

Photo : YONHAP News

Einem hohen Beamten des US-Verteidigungsministeriums zufolge nehmen die USA die nordkoreanischen Raumfahrtkapazitäten ernst, wenn diese Elemente zum Führen von Krieg beinhalten.Das sagte der für Raumfahrtpolitik zuständige Abteilungsleiter John Plumb am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington.Auf die Frage, wie der möglichen nordkoreanischen Bedrohung im Weltall begegnet werden kann, antwortete er, dass es eine Vielzahl von Problemen wegen Nordkorea gebe. Beispielsweise gebe es das ballistische Raketenprogramm und Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats.Jedoch bemühten sich viele Staaten um Zugang zum Weltraum, und es lasse sich nicht klar sagen, dass der Start von Satelliten eine Bedrohung darstelle.Was mögliche Gefahren einer nordkoreanischen Bedrohung aus dem Weltall angehe, wäre die Fähigkeit zum Führen von Kriegen etwas, das die USA ernst nehmen und verfolgen würden, fügte der Beamte hinzu.Nordkorea beförderte nach eigenen Angaben im vergangenen November seinen ersten Spionagesatelliten Malligyong-1 ins All. Das Land gab einige Tage später an, damit Fotos vom Weißen Haus, Pentagon sowie US-Stützpunkten in Guam und Südkorea gemacht zu haben.