Nordkorea und Russland bekräftigen Einsatz für Ausbau der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland haben anlässlich des Treffens zwischen der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui und Präsident Wladimir Putin ihr Engagement für die Entwicklung der Beziehungen bekräftigt.In Bezug auf das Treffen zwischen Choe und Putin am Dienstag sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor der Presse, beide Seiten hätten über die bilateralen Beziehungen und die Situation auf der koreanischen Halbinsel gesprochen. Sie hätten sich über die dringlichsten internationalen Angelegenheiten ausgetauscht.Die russische Seite habe wiederholt gesagt, dass Nordkorea ein sehr wichtiger Partner für Russland sei. Sie wolle die Beziehungen in allen Bereichen, einschließlich sensibler Bereiche, weiter entwickeln, betonte der Sprecher.Er ging nicht näher auf die sensiblen Bereiche ein. Seine Äußerungen sind dennoch bemerkenswert, weil es Spekulationen über einen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland gibt.Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass beide Seiten bei dem Treffen ihre Position bekräftigt hätten, eine neue Blütezeit der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland einleiten zu wollen. Sie wollten dadurch eine dynamische Entwicklung der bilateralen Beziehungen fördern und für die Sicherstellung von Frieden und Stabilität in der Welt enger kooperieren.Das Treffen sei in einer harmonischen Atmosphäre verlaufen, fügte KCNA hinzu. Warme Grüße von Machthaber Kim Jong-un seien Präsident Putin überbracht worden, dieser habe gebeten, Neujahrsgrüße an Kim zu übermitteln.Es wird davon ausgegangen, dass während des Russland-Besuchs von Choe ein Zeitplan für Putins Nordkorea-Besuch besprochen wurde. Jedoch äußerten sich weder Russland noch Nordkorea dazu.Choe war am Sonntag in Moskau eingetroffen und schloss am Mittwoch ihr Besuchsprogramm ab.