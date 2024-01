Samsung Electronics stellt Smartphone mit KI-Funktionen vor

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat seine neue Smartphone-Reihe mit Funktionen der Künstlichen Intelligenz (KI) vorgestellt.Der Elektronikkonzern präsentierte am Mittwoch bei seinem jährlichen Unpacked-Event in San José im US-Bundesstaat Kalifornien die Galaxy S24-Reihe, die eine neue Ära der Smartphones mit KI markiere.Die ersten KI-Smartphones auf der Grundlage von Samsungs Galaxy KI-Technologie bieten verbesserte Funktionen für Anrufe, Botschaften und Bildbearbeitung.Eine Funktion für Simultan-Übersetzung erlaubt das Übersetzen zwischen 13 Sprachen in Echtzeit.Mit Circle to Search kann bequem nach Informationen gesucht werden, ohne die App wechseln zu müssen. Hierfür kann ein gewünschter Bereich einfach mit einer Handbewegung eingekreist oder hervorgehoben werden.Mit der Funktion Note Assist in Samsung Notes können sich die Nutzer KI-generierte Zusammenfassungen ihrer Notizen oder Texte erstellen lassen. Dabei können sie auf fertige Vorlagen und Formatierungen zugreifen.Die neuen Smartphones sind ab dem 31. Januar im Handel, Vorbestellungen sind ab sofort möglich.