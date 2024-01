Sieben Millionen Südkoreaner reisten 2023 nach Japan

Photo : YONHAP News

Die Zahl der südkoreanischen Besucher in Japan ist im vergangenen Jahr drastisch gestiegen.Nach Angaben der Nationalen Tourismusorganisation Japans (JNTO) am Mittwoch reisten rund sieben Millionen Südkoreaner letztes Jahr nach Japan. Ihr Anteil an allen ausländischen Besuchern betrug 28 Prozent.Letztes Jahr besuchten 25,07 Millionen Ausländer den Inselstaat. Die Zahl übertraf erstmals seit vier Jahren 25 Millionen und erreichte 79 Prozent des Niveaus im Jahr 2019, als die bisherige Rekordzahl von 31,88 Millionen verzeichnet worden war.Die Zahl der südkoreanischen Besucher kletterte gegenüber 2019 um 25 Prozent.Als Grund werden unter anderem der schwache Yen und die zugenommene Zahl der Flüge nach Japan genannt.Hinter Südkorea folgten Taiwan (4,2 Millionen), China (2,43 Millionen), Hongkong (2,11 Millionen) und die USA (2,05 Millionen).