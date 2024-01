US-Gerichtsverfahren gegen Terra-Gründer Kwon verschoben

Photo : YONHAP News

Der Beginn des US-Gerichtsverfahrens gegen Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährungen TerraUSD und Luna, ist um zwei Monate verschoben worden.Das zuständige US-Gericht gab dem Antrag von Kwons Verteidigung statt, Zeit zu geben, bis Kwon von Montenegro an die USA ausgeliefert worden ist, um vor Gericht erscheinen zu können.Laut der Nachrichtenagentur Reuters verschob Richter Jed Rakoff am Bundesbezirksgericht in Manhattan, New York den ursprünglich für den 29. Januar vorgesehenen Beginn des Prozesses auf den 25. März. Eine weitere Verzögerung werde es laut ihm aber nicht geben, selbst wenn Kwon nicht vor Gericht erscheinen könne.Kwon ist Mitbegründer der Firma Terraform Labs, die TerraUSD und Luna herausgegeben hatte. Im Zusammenhang mit deren Crash wurde der Südkoreaner wegen Betrugs und Kursmanipulation von südkoreanischen und US-amerikanischen Behörden gesucht.Kwon wurde im März letzten Jahres in Montenegro festgenommen, als er mit einem gefälschten Reisepass ausreisen wollte. Er sitzt zurzeit noch in Montenegro im Gefängnis. Sowohl Südkorea als auch die USA haben Kwons Auslieferung beantragt.