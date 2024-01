Russland will Nordkorea Nahrungsmittel liefern

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui hat laut Berichten während ihres Besuchs in Russland mit ihrem Amtskollegen Sergei Lawrow Kooperationsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, darunter Nahrungsmittel und Minenerschließung, erörtert.Laut einer diplomatischen Quelle bekundete Russland beim Gespräch zwischen Choe und Lawrow die Bereitschaft, Nordkorea weiterhin mit Nahrungsmitteln, darunter Mais, zu beliefern. Eine gemeinsame Exploration und Förderung von Gold und Mineralien wie seltenen Erden in Nordkorea im Gegenzug hierfür sei ebenfalls besprochen worden.Wie verlautete, seien die gegenseitige Anerkennung von Hochschulabschlüssen und der Sportaustausch weitere Gesprächsthemen gewesen.Bei dem Treffen zwischen Choe und Präsident Wladimir Putin wurde offenbar auch dessen geplanter Besuch in Nordkorea diskutiert. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass dieser kurz vor oder nach der Präsidentschaftswahl in Russland im März erfolgen wird.